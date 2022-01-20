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Попов: «Забарный – не феномен, просто попал в нужное время в нужный момент»

Защитник «Динамо» высказался о своем партнере по защите
Футбол Украинская Премьер-лига
20 января 21:39
Попов: «Забарный – не феномен, просто попал в нужное время в нужный момент»
Илья Забарный / Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Денис Попов высказался о своем партнере по команде – Илье Забарном.

- В чем феномен Забарного?

– Это не феномен. Это жизнь. Здесь и сейчас. Попал в нужное время в нужный момент. Сделал первый, второй шаг – пошло. Так всегда случается.

Есть, что не идет. Как у Цитаишвили, например. Ему дали возможность – он не использовал. Стабильно играет без травм. Что еще нужно?

- Луческу говорил, что команде не хватает Беседина и Попова, что это два незаменимых футболиста. Но появились Забарный и Сирота. Немного переживаешь, что смена подрастает?

– Не переживаю вообще. Когда я здоров – тогда в себе уверен, сделаю все, чтобы было все хорошо.


Ранее Попов рассказал, кто в киевском «Динамо» может напихать.

Источник: pressing Петр Приходько
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Теги

Илья Забарный Динамо Киев Денис Попов

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