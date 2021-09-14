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Попытка №2. Яремчук до сих пор обижается на «Динамо» и сделает все, чтобы ему «насолить»

Украинский нападающий сыграет против киевлян в Лиге чемпионов
Футбол Украинские легионеры
13:42
Попытка №2. Яремчук до сих пор обижается на «Динамо» и сделает все, чтобы ему «насолить» Тема дня
Роман Яремчук / Фото - twitter.com/slbenfica_en

Несмотря на то, что «Динамо» в групповом этапе Лиги чемпионов предстоит сыграть против «Барселоны» и «Баварии», большинство украинских болельщиков сразу же после жеребьевки обратили внимание на другой сценарий – киевской команде снова предстоит встретиться со своим бывшим нападающим и воспитанником Романом Яремчуком.

В прошлом году пути клуба и его экс-игрока тоже пересекались – в квалификации Лиги чемпионов «Динамо» играло против «Гента». Но тогда Яремчук получил травму уже в дебюте первой встречи, был сразу заменен, а на второй матч не вышел – сценарий принципиального противостояния не реализовался.

Теперь же Яремчук получает вторую возможность схлестнуться с «Динамо» в главном евротурнире – уже в статусе игрока «Бенфики». Сейчас нападающий находится в хорошей форме и, скорее всего, выйдет в Киеве в стартовом составе. В последнем матче чемпионата Португалии против «Санта-Клары» Яремчук вышел на поле на замену и забил уже спустя четыре минуты – это его второй мяч в составе новой команды при двух результативных передачах в шести матчах.

Мотивации Яремчуку точно хватит на обе встречи против «Динамо» – у него есть зуб на свою бывшую команду, и Жорже Жезус попытается этим воспользоваться, дав украинцу максимум игрового времени.

В последних своих интервью Яремчук, отвечая вопросы про «Динамо», не устает напоминать, что в свое время он оказался не нужен родному клубу.

«Меня же «Динамо», можно сказать, выбросило на улицу. Еще и заработало на мне деньги», – говорил Яремчук в апреле 2021-го года.

Заработало тогда «Динамо» 2 млн евро – не так много как для игрока такого потенциала. Правда, киевлянам полагается и 30% от суммы трансфера Яремчука в «Бенфику» (17 млн евро), то есть, от этого перехода они получат в 2,5 раза большую сумму. Но это очень слабое утешение на фоне потери сильнейшего украинского нападающего своего поколения.

Роман Яремчук в сезоне-2016/17 / Фото - Динамомания
Роман Яремчук в сезоне-2016/17 / Фото - Динамомания

Правда, в свое время в «Динамо» потенциала Яремчука так и не рассмотрели, а свои одинокие шансы заявить о себе в футболке «бело-синих» он не использовал. После того, как в эпоху Юрия Семина и Олега Блохина молодому форварду не удалось протолкнуться в состав сквозь именитые фамилии Мбокани, Рубена, Теодорчика, Идейе и других, он все же показал свой перспективный уровень в аренде в «Александрии», но вернувшись в родной клуб, когда уже там работал Сергей Ребров, не отметился ни одним результативным действием в весенней части сезона-2016/17.

«Там, если ты не забиваешь, то все — ты не футболист, – с горечью вспоминал то время Яремчук. – Других полезных качеств у тебя нет. Только не подумай, что я кого-то в чем-то обвиняю — об этом не может быть и речи! Только я сам виноват в том, что не заиграл в "Динамо". Весной у меня был шанс, но в пяти матчах, в которых я выходил в основе, команда потерпела два поражения. Там, если ты не забил, приходит следующий. Все очень просто».

Фото - Динамомания
Фото - Динамомания

Летом 2017-го на тренерский мостик «Динамо» вместо Реброва пришел Александр Хацкевич, который работал с Яремчуком в «Динамо-2», но доверия от белорусского специалиста нападающий не дождался – еще летом была сделана ставка на Артема Беседина. Сам Хацкевич затем неоднократно признавал, что решение отпустить футболиста, а не мариновать его по арендам он принял сам.

«Я до сих пор жалею только, что Рома Яремчук не остался в команде. Но была очень большая конкуренция тогда, и мы большую ставку сделали на Беседина. Были Мбокани, Мораес и Кравец еще. Яремчука очень хорошо знаю, ведь работал с ним в молодежной команде, а потом мы вместе перешли в первую лигу. У нас был тогда спор с одним человеком из структуры клуба, что я Рому перевел из молодежной команды в «Динамо-2...

Мы его отдали в аренду в «Александрию». Мне потом говорили, что давай его по арендам гонять, пусть он там проведет определенный период времени. Но зачем так с пацаном? Поступило предложение от «Гента», пожалуйста, мы его отдали. И сейчас это основной нападающий сборной Украины».

Сам Яремчук, уже играя в Бельгии, говорил, что остается благодарен Хацкевичу за то его решение, поскольку уже тогда твердо решил – в «Динамо» он оставаться не хочет и варианты с арендами его не устраивают.

«Я благодарен Александру Хацкевичу за то, что он дал мне два великолепных шанса для большого футбола. Первый — когда взял в Динамо-2, а второй — когда отпустил в «Гент». Если бы он не принял киевскую команду, кто знает, где бы я сейчас был.

Я бы там не играл, и я бы там не рос. Поверь, мне было непросто принять такое решение, но ездить по арендам желания не было».

Фото - KAA Gent
Фото - KAA Gent

В итоге, Яремчук провел четыре года в «Генте», за это время став основным нападающим сборной Украины. Безусловно, сам киевский клуб допустил серьезную ошибку, отпустив нападающего, причем вина за нее – не только на Хацкевиче, но и на его предшественнике Реброве, и на руководстве клуба. С Суркисом, к слову, перед отъездом в Бельгию, Яремчук так и не встретился.

«Когда уходил из «Динамо», то мне не удалось пообщаться с Игорем Михайловичем. Он всегда говорил, что видит меня в команде и при любых обстоятельствах в меня верил. Суркис хотел, чтобы я был в «Динамо» и очень много для меня сделал».

Фото - twitter.com/SLBenfica
Фото - twitter.com/SLBenfica

Однако перед сегодняшним лигочемпионским вечером очевидно, что если бы тогда, летом 2017-го, Яремчук твердо не решил оборвать все связи с «Динамо», вряд ли бы сейчас он готовился к матчу в главном евротурнире. Кто-кто, а он то точно выиграл от своего переезда, но, несмотря на это, обида на родной клуб в нем засела очень глубоко.

«Для себя сразу решил оборвать все связи с киевским «Динамо», ведь мне не хотелось идти в очередную аренду. Исходя из этого, принял для себя решение, что больше не хочу связывать свою карьеру с Динамо».

Узнав о грядущей встрече с «Динамо», Яремчук был лаконичен в своей реакции в соцсетях. Но в то же время, она говорит о многом. Вечером во вторник экс-форвард «Динамо» сделает все, чтобы огорчить свой родной клуб.

Матч «Динамо» – «Бенфика» состоится сегодня, 14 сентября, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало – в 22:00.

Александр Черненко
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Роман Яремчук Бенфика Динамо Киев

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