Пора уходить? Ярмоленко даже в Кубке Англии остался в запасе на матч «Вест Хэма»

Украинец почти не получает игрового времени

Андрей Ярмоленко / фото - WHU

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Вест Хэм» в Лондоне будет принимать «Лидс Юнайтед». Игра стартует в 16:00.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес определился со стартовым составом на эту встречу.

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко вновь не попал в основу команды.

Вингер лишь единожды в этом сезоне появился в старте на внутренней арене – в сентябрьском матче с «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги.

В АПЛ же игрок только выходил с замены, и иногда они выглядели вовсе издевательскими, ведь сразу в 4-х играх Ярмоленко появлялся на поле лишь на одну минуту.

Но украинец получает игровое время в Лиге Европы, где Мойес ставил его в стартовый состав в 4-х матчах из 6-ти.

Ранее Виталий Миколенко заявил, что надеется на помощь Ярмоленко в вопросе изучения английского языка.