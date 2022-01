Пора уходить? Ярмоленко даже в Кубке Англии остался в запасе на матч «Вест Хэма»

Андрей Ярмоленко / фото - WHU

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Вест Хэм» в Лондоне будет принимать «Лидс Юнайтед». Игра стартует в 16:00.

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес определился со стартовым составом на эту встречу.

Here's how we line up today in the #FACup...#WHULEE | @betway pic.twitter.com/chPQYoJ4W9