Директор «Гента»: «Хотим выручить за Яремчука гораздо больше, чем 15 млн евро»
Португальский гранд хочет купить Яремчука
«Гент» уже ведет переговоры с «Бенфикой»
08:59
Роман Яремчук / Фото: УАФ
Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Бенфику», сообщает в Twitter авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.
По его информации, клубы уже ведут переговоры между собой, «Гент» намерен выручить за 25-летнего Яремчука 25-30 миллионов евро.
В прошлом сезоне в чемпионате Бельгии Яремчук забил 20 мячей и сделал 7 голевых передач.
Ранее директор «Гента» рассказал, сколько клуб хочет заработать на трансфере Яремчука.
Комментарии 2
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