Португальский гранд хочет купить Яремчука

«Гент» уже ведет переговоры с «Бенфикой»

Роман Яремчук / Фото: УАФ

Нападающий «Гента» Роман Яремчук может перейти в «Бенфику», сообщает в Twitter авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

По его информации, клубы уже ведут переговоры между собой, «Гент» намерен выручить за 25-летнего Яремчука 25-30 миллионов евро.

В прошлом сезоне в чемпионате Бельгии Яремчук забил 20 мячей и сделал 7 голевых передач.

Ранее директор «Гента» рассказал, сколько клуб хочет заработать на трансфере Яремчука.