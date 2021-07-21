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После клуба Смалийчука могут прекратить существование еще одни «Карпаты»

За четыре дня до старта сезона команда все еще не начала подготовку
Футбол Первая лига
21 июля 21:25
После клуба Смалийчука могут прекратить существование еще одни «Карпаты»
Фото - Карпаты Галич

«Карпаты» из Галича рискуют прекратить свое существование. По состоянию на 21 июля команда пока не собралась и не начала подготовку к новому сезону.

25 июля в первом туре группы А Второй лиги «зелено-белые» должны встретиться с «Любомиром». Однако главный тренер Роман Гнатив не уверен, что команда вообще примет участие в чемпионате.

Сообщалось, что на контракте с клубом осталось всего несколько игроков. Отмечается, что руководство не выходит на связь.

Ранее совладелец львовских «Карпат» Олег Смалийчук официально объявил о прекращении их существования.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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