После клуба Смалийчука могут прекратить существование еще одни «Карпаты»

За четыре дня до старта сезона команда все еще не начала подготовку

Фото - Карпаты Галич

«Карпаты» из Галича рискуют прекратить свое существование. По состоянию на 21 июля команда пока не собралась и не начала подготовку к новому сезону.

25 июля в первом туре группы А Второй лиги «зелено-белые» должны встретиться с «Любомиром». Однако главный тренер Роман Гнатив не уверен, что команда вообще примет участие в чемпионате.

Сообщалось, что на контракте с клубом осталось всего несколько игроков. Отмечается, что руководство не выходит на связь.

Ранее совладелец львовских «Карпат» Олег Смалийчук официально объявил о прекращении их существования.