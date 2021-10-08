После приглашения Фалькао испанский клуб нацелился еще на одну звезду

«Райо» хочет вновь удивить всех зимой

Фото: AS

«Райо» Вальекано нацелился еще на одну звезду.

В сентябре команде удалось подписать форварда Радамеля Фалькао. Впрочем, на этом испанцы не остановятся.

В пару к колумбийцу хотят подписать нападающего «Интера» Алексиса Санчеса. С итальянцами уже ведут переговоры, сообщает gazzetta.it.

«Интер» готов расстаться с чилийцем. На него всерьез не рассчитывают в этом сезоне. «Райо» надеется подписать его свободным агентом.

Впрочем, Санчес интересен также «Валенсии» и «Бетису».