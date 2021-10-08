Фалькао в компенсированное время вырвал победу над «Атлетиком» для «Райо»
После приглашения Фалькао испанский клуб нацелился еще на одну звезду
«Райо» хочет вновь удивить всех зимой
8 октября 14:40
Фото: AS
«Райо» Вальекано нацелился еще на одну звезду.
В сентябре команде удалось подписать форварда Радамеля Фалькао. Впрочем, на этом испанцы не остановятся.
В пару к колумбийцу хотят подписать нападающего «Интера» Алексиса Санчеса. С итальянцами уже ведут переговоры, сообщает gazzetta.it.
«Интер» готов расстаться с чилийцем. На него всерьез не рассчитывают в этом сезоне. «Райо» надеется подписать его свободным агентом.
Впрочем, Санчес интересен также «Валенсии» и «Бетису».
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