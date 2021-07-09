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После расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне»

Исполнители могут сменить донецкий клуб на черниговский
Футбол Украинская Премьер-лига
17:49
После расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне»
Фото - Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик» объявил о приостановке своей деятельности. В связи с этим два экс-футболиста клуба проходят просмотр в новой для себя команде.

Речь защитнике Игоре Снурницыне и хавбеке Евгении Цымбалюке. Они могут пополнить ряды «Десны».

21-летний оборонец выступал за донецкий клуб с 2017 года и провел 18 матчей в прошедшем сезоне. Полузащитник, присоединившийся к бывшей команде в 2014 году, в минувшем сезоне отыграл 9 поединков.

Ранее сообщалось, что УПЛ соберет общекомандные сборы для исключения «Олимпика».

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Олимпик Донецк Десна

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