После расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне»

Исполнители могут сменить донецкий клуб на черниговский

Фото - Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик» объявил о приостановке своей деятельности. В связи с этим два экс-футболиста клуба проходят просмотр в новой для себя команде.

Речь защитнике Игоре Снурницыне и хавбеке Евгении Цымбалюке. Они могут пополнить ряды «Десны».

21-летний оборонец выступал за донецкий клуб с 2017 года и провел 18 матчей в прошедшем сезоне. Полузащитник, присоединившийся к бывшей команде в 2014 году, в минувшем сезоне отыграл 9 поединков.

Ранее сообщалось, что УПЛ соберет общекомандные сборы для исключения «Олимпика».