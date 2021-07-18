Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»
После возвращения Довбыка в «Днепр-1» Йовичевич поставил перед ним амбициозную цель
Форварда тепло приняли в команде
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1
Нападающий сборной Украины Артем Довбык пернулся в расположение «Днепра-1». Видео теплого приема игрока опубликовала пресс-служба клуба.
Гол форварда в ворота Швеции (2:1) вывел «сине-желтых» в четвертьфинал Евро-2020. Главный тренер днепрян Игор Йовичевич пожелал подопечному повторить свой успех на чемпионате мира.
Ранее еще один нападающий «Днепра-1» Алексей Хобленко отличился в контрольном матче за «Кривбасс».
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