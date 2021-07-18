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После возвращения Довбыка в «Днепр-1» Йовичевич поставил перед ним амбициозную цель

Форварда тепло приняли в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
11:21
После возвращения Довбыка в «Днепр-1» Йовичевич поставил перед ним амбициозную цель
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий сборной Украины Артем Довбык пернулся в расположение «Днепра-1». Видео теплого приема игрока опубликовала пресс-служба клуба.

Гол форварда в ворота Швеции (2:1) вывел «сине-желтых» в четвертьфинал Евро-2020. Главный тренер днепрян Игор Йовичевич пожелал подопечному повторить свой успех на чемпионате мира.

Ранее еще один нападающий «Днепра-1» Алексей Хобленко отличился в контрольном матче за «Кривбасс».

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Игор Йовичевич

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