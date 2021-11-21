«Последние недели не должны затмить трехлетнюю работу». В МЮ трогательно попрощались с Сульшером

Уле Гуннар Сульшер / Фото: BlameFootball

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление касательно ухода главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Уле покидает клуб, но мы искренне благодарны ему за приложенные усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем.

Его место в истории клуба всегда будет неоспоримым – не только потому, что он многого добился в качестве футболиста, но и потому, что он прекрасный человек и тренер, который подарил нам много замечательных моментов. Его всегда будут рады видеть на «Олд Траффорд» в качестве члена семьи «Манчестер Юнайтед».