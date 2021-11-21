Официально. «Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера
«Последние недели не должны затмить трехлетнюю работу». В МЮ трогательно попрощались с Сульшером
Наставник уволен после неудачных результатов
21 ноября 12:58
Уле Гуннар Сульшер / Фото: BlameFootball
«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление касательно ухода главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.
«Уле навсегда останется легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Пускай последние недели были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую он проделал в течение последних трех лет, чтобы заложить фундамент для долгосрочного успеха.
Уле покидает клуб, но мы искренне благодарны ему за приложенные усилия на посту тренера и желаем ему всего наилучшего в будущем.
Его место в истории клуба всегда будет неоспоримым – не только потому, что он многого добился в качестве футболиста, но и потому, что он прекрасный человек и тренер, который подарил нам много замечательных моментов. Его всегда будут рады видеть на «Олд Траффорд» в качестве члена семьи «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, кто временно заменит Сульшера в МЮ.
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