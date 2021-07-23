Поворознюк: «Бригада Дердо за вечер 50 раз заказала по 100 грамм виски»

Александр Поворознюк / Фото - Instagram

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал в эфире YouTube-канала «Бомбардир» о неоправданно высоких тратах судейской бригады Александра Дердо по приезду на матч в Петрово.

Ну и представьте, как он после этого судил. Я этому арбитру позвонил и сказал, что у него есть 20 минут, чтобы этот счет оплатить. Иначе я пишу письмо на имя Баранки, Лучи и так далее.

Если бы ты еще честно отсудил – куда ни шло. А так было видно, что он ищет момент, где можно поставить нам пенальти. И на 86-й минуте нашел, но нам не забили.

Он в течение 20 минут оплатил этот счет. А потом рассказывал арбитрам, что сюда лучше не ехать и ничего не есть. Так все судьи приезжают и едят как люди, а он приезжает и берет 50 по 100.