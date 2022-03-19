Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»

Александр Поворознюк / Фото: Sport.ua

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о важности закрытия неба над Украиной.

Но украинский народ очень сильная нация. Победить нас просто невозможно. Мы все равно победим, выиграем эту войну. Мы уже выиграли ее. Просто нужно время, когда это завершится. Закройте небо – оно завершится через неделю. Нужно умолять во всем мире, чтобы закрыли небо. А дальше все будет здорово».