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Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»

Президент «Ингульца» считает, что для этого надо закрыть небо над Украиной
Футбол Украинская Премьер-лига
19 марта 16:43
Поворознюк: «Мы русским таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале»
Александр Поворознюк / Фото: Sport.ua

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о важности закрытия неба над Украиной.

«Поверьте, закроют небо над Украиной – мы им таких п*здюлей дадим, что нас хотя бы остановили на Урале. Посмотрите, что они делают. Они бомбят больницы, детские сады, школы. Вносят хаос посреди населения.

Но украинский народ очень сильная нация. Победить нас просто невозможно. Мы все равно победим, выиграем эту войну. Мы уже выиграли ее. Просто нужно время, когда это завершится. Закройте небо – оно завершится через неделю. Нужно умолять во всем мире, чтобы закрыли небо. А дальше все будет здорово».

Ранее Поворознюк заявил, что владимир путин и александр лукашенко не доживут до суда над ними.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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