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Поворознюк: «На следующей неделе «Ингулец» подпишет новых игроков»

Президент клуба анонсировал трансферы
Футбол Украинская Премьер-лига
13:37
Поворознюк: «На следующей неделе «Ингулец» подпишет новых игроков»
Александр Поворознюк / Фото: Twitter

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк анонсировал прибытие новых футболистов в команду.

«Что касается кадрового вопроса, то уже в начале следующей недели подпишем первых новобранцев.

Возможно ли возвращение Сичинавы и Балана? Знаю, что Сичинавой активно интересуется «Колос», которому нужно усилиться перед выступлениями на международной арене, а Балан хочет трудоустроиться за рубежом.

В любом случае, «Ингулец» не упускает их из виду».


Ранее стало известно, что полузащитник «Альянса» перейдет в «Ингулец».

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Теги

Ингулец Александр Поворознюк

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