Поворознюк: «На следующей неделе «Ингулец» подпишет новых игроков»

Александр Поворознюк / Фото: Twitter

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк анонсировал прибытие новых футболистов в команду.

Возможно ли возвращение Сичинавы и Балана? Знаю, что Сичинавой активно интересуется «Колос», которому нужно усилиться перед выступлениями на международной арене, а Балан хочет трудоустроиться за рубежом.

В любом случае, «Ингулец» не упускает их из виду».