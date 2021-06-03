Полузащитник «Альянса» перейдет в «Ингулец»
Поворознюк: «На следующей неделе «Ингулец» подпишет новых игроков»
Президент клуба анонсировал трансферы
Александр Поворознюк / Фото: Twitter
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк анонсировал прибытие новых футболистов в команду.
«Что касается кадрового вопроса, то уже в начале следующей недели подпишем первых новобранцев.
Возможно ли возвращение Сичинавы и Балана? Знаю, что Сичинавой активно интересуется «Колос», которому нужно усилиться перед выступлениями на международной арене, а Балан хочет трудоустроиться за рубежом.
В любом случае, «Ингулец» не упускает их из виду».
Ранее стало известно, что полузащитник «Альянса» перейдет в «Ингулец».
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