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Поворознюк – о новичке «Ингульца»: «Это второй Степаненко»
Цуркан подписал контракт с командой из Петрово
Александр Поворознюк / Фото: ФК Ингулец
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал подписание контракта с полузащитником Ильей Цурканом. Его слова приводит пресс-служба клуба.
— Почему такое внимание именно к этому парню?
— Во-первых, мне нравятся такие бойцы. Те люди, которые хоть немного понимают в футболе, посмотрели на его игру на сборах и сказали, что в будущем это второй Степаненко для сборной Украины.
Я постараюсь уделить ему максимальное внимание. Я сделаю все для того, чтобы он играл не только в сборной, но и где-то в зарубежных топовых клубах.
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