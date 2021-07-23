Поворознюк – о новичке «Ингульца»: «Это второй Степаненко»

Цуркан подписал контракт с командой из Петрово

Александр Поворознюк / Фото: ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал подписание контракта с полузащитником Ильей Цурканом. Его слова приводит пресс-служба клуба.

— Почему такое внимание именно к этому парню?

— Во-первых, мне нравятся такие бойцы. Те люди, которые хоть немного понимают в футболе, посмотрели на его игру на сборах и сказали, что в будущем это второй Степаненко для сборной Украины.

Я постараюсь уделить ему максимальное внимание. Я сделаю все для того, чтобы он играл не только в сборной, но и где-то в зарубежных топовых клубах.



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