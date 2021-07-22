Поворознюк: «Президенты клубов УПЛ своими руками создают коррупцию в футболе»

Александр Поворознюк / Фото: Динамо Киев от Шурика

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в шоу «Бомбардир» рассказал, кто из клубов УПЛ не занимается коррупцией.

– Ни Павелко, ни Костюченко, ни Лучи не виноваты в текущей ситуации с судьями. Виноваты – президенты клубов. Президенты своими руками создают коррупцию в футболе, а потом ищут крайних. Все все знают, но в слух не говорят.

Деньги арбитрам не дают только «Ингулец», «Днепр-1», «Шахтер» и «Динамо». И то не всегда.

Прежде чем говорить с Павелко и Костюченко, нужно собраться всем президентам и сказать друг другу: «Никто никому». А потом уже со своим предложением идти к Павелко.

Мы добавим судьям зарплаты. Пусть они сами ездят, мы их не будем встречать, поить и кормить. Они отойдут от футбольных клубов. Пока это не сделаем – порядка не будет»