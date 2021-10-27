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Поворознюк: «Сказал Селезневу, что он уже не футболист. Он никогда не побьет рекорд УПЛ»

Перепалка футболиста и президента клуба продолжается
Футбол Украинская Премьер-лига
11:43
Поворознюк: «Сказал Селезневу, что он уже не футболист. Он никогда не побьет рекорд УПЛ»
Александо Поворознюк / фото - FootBoom

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил на недавние уколы форварда «Миная» Евгения Селезнева в его сторону.

Евгений Селезнев сказал, что он забил за свою карьеру больше голов, чем весь «Ингулец». Есть что ему ответить?

«Хочу напомнить Селезневу, что ему 35 лет, а «Ингульцу» всего пять. Вот когда «Ингульцу» будет 35 лет, тогда будем смотреть, что мы выиграли и сколько забили.

Я уважаю заслуги Селезнева в сборной Украины и «Днепре». Но, скажем так, годы берут свое. Он должен понять, что 35 – это уже конец футбольной карьеры и нужно вовремя и красиво уйти».

А это правда, что он вам звонил?

«Да, правда. Он мне позвонил и сказал: «Александр Григорьевич, почему вы про меня так высказываетесь? Что я плохого сделал?». Говорю: «Женя, ты ничего плохого мне не сделал. Просто я высказываю свое мнение, что тебе уже нужно вовремя и красиво уйти. И тогда ты будешь уважаемый человек». Вот это я сказал, а не то, что он наговорил».

Так вы ему говорили, что его карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы?

«Это неправда. Я сказал, что ему нужно гордо и красиво уйти и на сегодня он уже не футболист. Это я сказал».

У Селезнева есть мечта побить рекорд по голам в УПЛ. Для этого ему осталось забить восемь мячей.

«У каждого рядового – мечта стать генералом».

Как думаете, ему это удастся?

«Никогда! Будет играть до сорока лет, но восемь мячей не забьет. Это мой ответ. Если его мечта исполнится, то я извинюсь. Он отдал одну результативную передачу и дал сразу интервью. До этого он клялся, что полгода не будет разговаривать с журналистами, пока что-то не докажет. А тут, сделал одну передачу и чувака понесло».

Напомним, Селезнев заявил о задолженности «Колоса» перед ним.

Источник: FanDay Павел Харченко
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Евгений Селезнев Александр Поворознюк

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