Селезнев: «Могу многое рассказать о Костышине, но мне неинтересно»
Селезнев сообщил о задолженности «Колоса» перед ним
Ковалевский клуб не полностью рассчитался перед форвардом
Евгений Селезнев / Фото - Twitter
Бывший нападающий «Колоса» Евгений Селезнев рассказал в интервью SportArena о задолженности клуба по зарплате перед ним.
Мне деньги еще «Колос» должен, не рассчитались. У меня есть бумага, что они не рассчитались.
Но я что, в суд на них подавать буду? Есть какие-то же свои, человеческие понятия…
Селезнев также рассказал, что не поделил с экс-тренером «Колоса» Русланом Костышиным.
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