Поворознюк: «В «Ингулец» придут известные футболисты не только из «Динамо», но и из высших лиг Испании, Нидерландов»
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщил, что его команду ждет громкое трансферное окно.
— Появилась информация, что зимой вы планируете делать кадровую революцию в Ингульце, и с помощью агента Вадима Шаблия возьмете в аренду пять-шесть игроков Динамо. Эта информация соответствует действительности?
— С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского Динамо. Сразу развею слухи и скажу, — ни одного арендованного футболиста в Ингульце не будет! Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся — возьмем, не до говоримся — не возьмем.
— Фамилии игроков, по которым ведете переговоры можете назвать?
— Чтоб вы не сошли с ума, пока ничего не скажу.
— Значит фамилии известные?
— Известные футболисты в том числе. И не только из Динамо. Украинцы и легионеры. Усиление будет сумасшедшее! Скоро все узнаете.
— Подписывать футболистов планируете из чемпионата Украины или на зарубежные лиги тоже посматриваете?
— Испания, Дания, Нидерланды.
— Ого. Эти игроки из высших лиг этих стран.
— Да.
Напомним, «Ингулец» завершил осеннюю часть сезона УПЛ в зоне вылета.
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