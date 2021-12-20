Поворознюк: «В «Ингулец» придут известные футболисты не только из «Динамо», но и из высших лиг Испании, Нидерландов»

Александр Поворознюк / Фото: Динамомания

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщил, что его команду ждет громкое трансферное окно.

— С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского Динамо. Сразу развею слухи и скажу, — ни одного арендованного футболиста в Ингульце не будет! Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся — возьмем, не до говоримся — не возьмем.

— Фамилии игроков, по которым ведете переговоры можете назвать?

— Чтоб вы не сошли с ума, пока ничего не скажу.

— Значит фамилии известные?

— Известные футболисты в том числе. И не только из Динамо. Украинцы и легионеры. Усиление будет сумасшедшее! Скоро все узнаете.

— Подписывать футболистов планируете из чемпионата Украины или на зарубежные лиги тоже посматриваете?

— Испания, Дания, Нидерланды.

— Ого. Эти игроки из высших лиг этих стран.

— Да.