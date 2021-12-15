Шуст: «Ингулец» ожидал набрать больше очков»
Поворознюк: «Весной будет совсем другой «Ингулец» и по тренерскому составу, и по игрокам»
Президент недоволен результатами команды осенью
15 декабря 22:25
Фото: ФК Ингулец
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк оценил результаты и игру команды по итогам 18 туров УПЛ.
«Игра есть, а результата нет, значит оценка – два. Весной вы увидите совсем другой «Ингулец» и по тренерскому составу, и по составу игроков».
Это касается и главного тренера?
«Нет, главного тренера это не касается. Запорожец, Ковалев, Салем – это люди, которые точно останутся в команде. Все остальные – под вопросом. Мы сейчас очень усердно работаем на трансферном рынке. Если будут игроки, сильнее наших, будем усиливаться».
Когда ждать первые трансферы?
«Совсем скоро. Моя совесть перед футболистами будет чиста, потому что я всем дал шанс. А то, что они вышли в Премьер-лигу и рассказывают, что они великие игроки, нужно доказывать на футбольном поле. Если бы они играли весь чемпионат так, как последнюю игру, «Ингулец» был бы другим. Последнюю игру, пожалуй, играли для того, чтобы не выгнали, а первую, чтобы понравиться. Но мы это поправим. Нам нужно выходить и отдаваться на футбольном поле в каждой игре, они получают немалые деньги. Задержек нет, зарплата день в день, надо как-то по-другому относиться к футболу. Должен быть метод кнута и пряника».
«Ингулец» идет 14-м в таблице УПЛ.
Накануне, клуб уволил спортивного директора.