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Повторение финала Евро-2012. Моуриньо считает, что сейчас Испания намного слабее

Испанцы снова сойдутся с Италией на чемпионате Европы
Футбол Евро-2020
15:59
Повторение финала Евро-2012. Моуриньо считает, что сейчас Испания намного слабее
Жозе Моуриньо / фото - FC Barcelona Noticias

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо оценил силы команд-полуфиналистов из пары Испания – Италия. Слова наставника приводит Talk Sport.

«Страна очень связана со сборной. Сейчас я нахожусь на карантине в Риме, на тренировочной базе клуба, но даже отсюда я чувствую, что все не только взволнованы, но и очень хорошо относятся к команде.

Они не просто хорошо выступили на Евро, они хорошо выступали и раньше. Смесь молодости и опыта в команде идеальная, у них есть ноу-хау, они очень хорошо обороняются. Бонуччи и Кьеллини могут играть с закрытыми глазами, они действуют рядом уже кучу лет.

Манчини окружен друзьями с невероятным опытом и ноу-хау. Виалли — лучший, Ориали, Ломбардо, все эти ребята создают очень хорошую атмосферу.

Я не говорю, что они на 100 процентов в финале. Я очень уважаю Испанию, но не думаю, что они так же сильны, как Италия. Однако у них есть талант, у них есть определенный стиль игры: когда игра идет в том направлении, в котором они хотят, испанцы способны доставить проблемы сопернику.

Это похоже на повторение финала чемпионата Европы, когда Испания полностью переиграла Италию. Тогда все ожидали, что Италия победит».

Итальянцы и вправду выглядят очень мощной командой на этом Евро: они выиграли абсолютно все свои матчи на этом Евро, пропустив лишь два гола. В четвертьфинале подопечные Роберто Манчини одолели первую команду в рейтинге FIFA – сборную Бельгии, пропустив от них гол лишь с «сомнительного пенальти».

Как считает сам Моуриньо, обидчик Украины – сборная Англии без труда выйдет в финал, так что победителю пары Италия – Испания, скорее всего, придется играть в финале с англичанами.

Напомним, наставник итальянцев назвал игру своей команды безупречной.

Павел Харченко
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Теги

Италия – Испания Жозе Моуриньо сборная Италии (футбол) сборная Испании (футбол)

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