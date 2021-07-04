Повторение финала Евро-2012. Моуриньо считает, что сейчас Испания намного слабее

Жозе Моуриньо / фото - FC Barcelona Noticias

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо оценил силы команд-полуфиналистов из пары Испания – Италия. Слова наставника приводит Talk Sport.

Они не просто хорошо выступили на Евро, они хорошо выступали и раньше. Смесь молодости и опыта в команде идеальная, у них есть ноу-хау, они очень хорошо обороняются. Бонуччи и Кьеллини могут играть с закрытыми глазами, они действуют рядом уже кучу лет.

Манчини окружен друзьями с невероятным опытом и ноу-хау. Виалли — лучший, Ориали, Ломбардо, все эти ребята создают очень хорошую атмосферу.

Я не говорю, что они на 100 процентов в финале. Я очень уважаю Испанию, но не думаю, что они так же сильны, как Италия. Однако у них есть талант, у них есть определенный стиль игры: когда игра идет в том направлении, в котором они хотят, испанцы способны доставить проблемы сопернику.

Это похоже на повторение финала чемпионата Европы, когда Испания полностью переиграла Италию. Тогда все ожидали, что Италия победит».