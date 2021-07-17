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Предательство? «Аякс» договорился о переходе капитана «Фейеноорда»

Бергейс обойдется клубу в 5,5 миллионов евро
Футбол В Европе
10:10
Предательство? «Аякс» договорился о переходе капитана «Фейеноорда»
Фото: Feyenoord

«Аякс» приобретет полузащитника «Фейеноорда» Стивена Бергейса.

Клубы договорились о трансфере 29-летнего игрока за 5,5 миллионов евро. Капитан «Фейеноорда» пройдет медосмотр в новой команде, сообщает сайт клуба.

Бергейс в прошлом сезоне провел 41 матч за роттердамцев. Он забил 21 мяч и сделал 16 ассистов. Также он отыграл два матча за сборную Нидерландов на Евро-2020.

Ранее «Аякс» продлил одного из лидеров клуба. Также команда представила новую форму.

Андрей Усмонов
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Теги

Аякс Фейеноорд

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