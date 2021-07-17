32-летний Тадич продлил контракт с «Аяксом»
Предательство? «Аякс» договорился о переходе капитана «Фейеноорда»
Бергейс обойдется клубу в 5,5 миллионов евро
Фото: Feyenoord
«Аякс» приобретет полузащитника «Фейеноорда» Стивена Бергейса.
Клубы договорились о трансфере 29-летнего игрока за 5,5 миллионов евро. Капитан «Фейеноорда» пройдет медосмотр в новой команде, сообщает сайт клуба.
Бергейс в прошлом сезоне провел 41 матч за роттердамцев. Он забил 21 мяч и сделал 16 ассистов. Также он отыграл два матча за сборную Нидерландов на Евро-2020.
Ранее «Аякс» продлил одного из лидеров клуба. Также команда представила новую форму.
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