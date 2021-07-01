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Премьер-министр Украины: «Победа над Швецией объединила страну»

Команда Шевченко вышла в четвертьфинал Евро-2020
Футбол Евро-2020
10:25
Премьер-министр Украины: «Победа над Швецией объединила страну»
Денис Шмыгаль / Фото: Twitter

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

«Несколько слов про матч сборной, которая вышла в 1/4-ю Евро-2020. Это огромный успех нашей команды, тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят, тренеров за эту победу.

Такие вещи, конечно, мотивируют, такие вещи объединяют страну, которая болела и болеет всем сердцем. Спасибо нашей сборной, поздравляем вас»


Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Уже известны шансы Украины на победу на Евро-2020.

Источник: Канал Кабмина в Youtube Петр Приходько
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Теги

Денис Шмыгаль Швеция – Украина

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