Каррегер: «Для Англии лучше соперника, чем Украина не придумать»
Премьер-министр Украины: «Победа над Швецией объединила страну»
Команда Шевченко вышла в четвертьфинал Евро-2020
Денис Шмыгаль / Фото: Twitter
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.
«Несколько слов про матч сборной, которая вышла в 1/4-ю Евро-2020. Это огромный успех нашей команды, тренерского штаба. Я поздравляю и благодарю ребят, тренеров за эту победу.
Такие вещи, конечно, мотивируют, такие вещи объединяют страну, которая болела и болеет всем сердцем. Спасибо нашей сборной, поздравляем вас»
Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Уже известны шансы Украины на победу на Евро-2020.
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