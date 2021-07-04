Преступник угнал у Эль-Шаарави «Ламборгини» и обвинил игрока в избиении

Злоумышленник хочет привлечь футболиста к ответственности

Стефан Эль-Шаарави / фото - Daily Advent

Против итальянского полузащитника «Ромы» Стефана Эль-Шаарави открыто дело в связи с возможным нанесением телесных повреждений, сообщает Football Italia.

В феврале злоумышленник из Чили пытался угнать у вингера итальянской «Ромы» машину, но игрок обнаружил преступника, догнал его, совершил гражданское задержание и вызвал полицию.

Чилийца приговорили к 16 месяцам лишения свободы, но он обвинил игрока в нанесении телесных повреждений и направил жалобу. Игрока вызовут на допрос в ближайшее время.

Напомним, наставник «Ромы» Жозе Моуриньо считает, что Англии было слишком легко в матче с Украиной.