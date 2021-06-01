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«Претенденты в фокусе». Что сайт UEFA написал о сборной Украины перед Евро

Там очень мало приятных воспоминаний
Футбол Сборная Украины
13:51
«Претенденты в фокусе». Что сайт UEFA написал о сборной Украины перед Евро
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Сборная Украины празднует гол Андрея Шевченко в ворота Швеции / Фото - UEFA

Уже совсем скоро, 13 июня сборная Украины сыграет свой первый матч на чемпионате Европы-2020. На групповом этапе команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

До старта Евро в UEFA решили сделать материалы о каждом из участников финальной части. Об Украине в частности.


История выступления на Евро

Выступлений в финальной части: 2

Лучший результат на Евро: групповой этап в 2012 и 2016

Сборная Украины третий раз кряду квалифицировалась на Евро, но еще ни разу не пробивалась в плей-офф. В 2012 сине-желтые отобрались на чемпионат Европы как принимающая страна и в первом матче одержали драматичную волевую победу 2:1 над Швецией. После этого было пять кряду поражений в финальной части Евро.

К сожалению, к этому добавить нечего. Команда Олега Блохина победила Швецию в том матче-бенефисе Андрея Шевченко, но затем уступила Франции и Англии. Ну а через четыре года подопечные Михаила Фоменко уступили и Германии, и Северной Ирландии, и Польше.

Обзор матча Украина – Швеция 2:1

Ключевые игроки

Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 голов)

Лучший действующий бомбардир сборной Украины Ярмоленко (только у Андрея Шевченко голов за национальную команду больше – 48) остается главным креативным оружием своей команды, несмотря на ограниченное игровое время в «Вест Хэме».

Руслан Малиновский (32 матча, 6 голов)

Благодаря отличной способности удерживать мяч, создавать пространство и проникать между линиями – не говоря уже о его ядовитом ударе с дальней дистанции – универсальный левоногий полузащитник «Аталанты» имеет огромное влияние на выступление сборной Украины.

О роли Ярмоленко в сборной Украины можно спорить. О вице-капитане команды на XSPORT даже вышел отдельный материал. Наверное, справедливее было бы обратить внимание на Александра Зинченко, ведь именно из связка с Малиновским в центре и является основообразующей в команде Шевченко.


Запоминающиеся голы на Евро

  • В своем первом матче на чемпионате Европы Украина уступала только три минуты, прежде чем Шевченком головой замкнул кросс Ярмоленко под исторический гол.
  • Действующий главный тренер спустя чуть более часа игры кивнул на победу для Украины и спровоцировал бурные празднования по всей стране

К сожалению, за шесть матчей в финальной части Евро это все наши голы. Да, их насобиралось целых два – оба от Шевченко в матче против Швеции. Франции, Англии, Германии, Северной Ирландии и Польше мы не забивали. Или, скажем так, больше наших мячей не засчитывали.

Запоминающиеся моменты

  • Хоть окончание карьеры и было связано с травмами, но желание Шевченко выступить на домашнем Евро все же взяло верх и вылилось в запоминающийся вечер в Киеве. НСК «Олимпийский» вряд ли еще когда-то так праздновал.
  • Украина могла выйти в четвертьфинал Евро в 2012 году, если бы обыграла Англию в последнем матче группового этапа, но гол Уэйна Руни вскоре после перерыва перечеркнул эту мечту.
  • Через четыре года Украине пришлось проглотить еще более горькую пилюлю – после 0:2 от Северной Ирландии шансов на выход в плей-офф не осталось уже после второго матча в группе. 

Действительно, только один матч на Евро подарил нам приятные эмоции и моменты, которые хочется вспоминать. Ну а Англия и уж тем более Северная Ирландия – это полнейший ужас.

Статистика

Больше всего матчей в финальной части

6: Евгений Хачериди, Евгений Коноплянка, Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко

4: Анатолий Тимощук

Хачериди даже не рассматривался среди претендентов на Евро, Коноплянка не сыграет там из-за травмы, Пятов, такое ощущение, является третьим вратарем, так что наибольшие шансы увеличить количество игр у Ярмоленко.

Тимощук – рекордсмен сборной Украины по количеству матчей. В 2012 году он все три встречи провел от свистка до свистка. Ну а в 2016 году его выход в матче с Польшей стал одним из символов нашего провала.

Больше всего голов в финальной части

2: Андрей Шевченко

Скудная статистика.

Убийственная статистика: Сборная Украины не забивала в своих последних пяти матчах на Евро: против Франции и Англии в 2012 и против Германии, Северной Ирландии и Польши в 2016.

Возможно, выражение «Killer stat» и можно перевести как-то по-другому, но подобное кроме как «убийственным» не назовешь.

А вы знали?

  • После того как в 2012 году он был капитаном сине-желтых, Шевченко был назначен ассистентом Михаила Фоменко перед Евро-2016, а сейчас он готовится к своему третьему чемпионату Европы уже в статусе главного тренера.
  • Украина впервые квалифицировалась на Евро напрямую. В 2012 году они принимали турнир, а в 2016 в плей-офф обыграли Словению.

Ярмоленко и Пятов – единственные участники трех Евро в статусе игроков. Но Шевченко тоже причастен ко всем троим ЧЕ в истории нашей команды. Правда, всегда в разных ролях.

Такие вот факты UEFA подыскал о сборной Украины перед Евро. Здесь есть много моментов, которые не хочется вспоминать. Было бы хорошо в этом году перекрыть их куда более удачным выступлением.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко

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