«Претенденты в фокусе». Что сайт UEFA написал о сборной Украины перед Евро

Там очень мало приятных воспоминаний

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Сборная Украины празднует гол Андрея Шевченко в ворота Швеции / Фото - UEFA

Уже совсем скоро, 13 июня сборная Украины сыграет свой первый матч на чемпионате Европы-2020. На групповом этапе команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

До старта Евро в UEFA решили сделать материалы о каждом из участников финальной части. Об Украине в частности.

История выступления на Евро Выступлений в финальной части: 2 Лучший результат на Евро: групповой этап в 2012 и 2016 Сборная Украины третий раз кряду квалифицировалась на Евро, но еще ни разу не пробивалась в плей-офф. В 2012 сине-желтые отобрались на чемпионат Европы как принимающая страна и в первом матче одержали драматичную волевую победу 2:1 над Швецией. После этого было пять кряду поражений в финальной части Евро.

К сожалению, к этому добавить нечего. Команда Олега Блохина победила Швецию в том матче-бенефисе Андрея Шевченко, но затем уступила Франции и Англии. Ну а через четыре года подопечные Михаила Фоменко уступили и Германии, и Северной Ирландии, и Польше.

Обзор матча Украина – Швеция 2:1

Ключевые игроки Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 голов) Лучший действующий бомбардир сборной Украины Ярмоленко (только у Андрея Шевченко голов за национальную команду больше – 48) остается главным креативным оружием своей команды, несмотря на ограниченное игровое время в «Вест Хэме». Руслан Малиновский (32 матча, 6 голов) Благодаря отличной способности удерживать мяч, создавать пространство и проникать между линиями – не говоря уже о его ядовитом ударе с дальней дистанции – универсальный левоногий полузащитник «Аталанты» имеет огромное влияние на выступление сборной Украины.

О роли Ярмоленко в сборной Украины можно спорить. О вице-капитане команды на XSPORT даже вышел отдельный материал. Наверное, справедливее было бы обратить внимание на Александра Зинченко, ведь именно из связка с Малиновским в центре и является основообразующей в команде Шевченко.

Запоминающиеся голы на Евро В своем первом матче на чемпионате Европы Украина уступала только три минуты, прежде чем Шевченком головой замкнул кросс Ярмоленко под исторический гол.

Действующий главный тренер спустя чуть более часа игры кивнул на победу для Украины и спровоцировал бурные празднования по всей стране

К сожалению, за шесть матчей в финальной части Евро это все наши голы. Да, их насобиралось целых два – оба от Шевченко в матче против Швеции. Франции, Англии, Германии, Северной Ирландии и Польше мы не забивали. Или, скажем так, больше наших мячей не засчитывали.

Запоминающиеся моменты Хоть окончание карьеры и было связано с травмами, но желание Шевченко выступить на домашнем Евро все же взяло верх и вылилось в запоминающийся вечер в Киеве. НСК «Олимпийский» вряд ли еще когда-то так праздновал.

Украина могла выйти в четвертьфинал Евро в 2012 году, если бы обыграла Англию в последнем матче группового этапа, но гол Уэйна Руни вскоре после перерыва перечеркнул эту мечту.

Через четыре года Украине пришлось проглотить еще более горькую пилюлю – после 0:2 от Северной Ирландии шансов на выход в плей-офф не осталось уже после второго матча в группе.

Действительно, только один матч на Евро подарил нам приятные эмоции и моменты, которые хочется вспоминать. Ну а Англия и уж тем более Северная Ирландия – это полнейший ужас.

Статистика Больше всего матчей в финальной части 6: Евгений Хачериди, Евгений Коноплянка, Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко 4: Анатолий Тимощук

Хачериди даже не рассматривался среди претендентов на Евро, Коноплянка не сыграет там из-за травмы, Пятов, такое ощущение, является третьим вратарем, так что наибольшие шансы увеличить количество игр у Ярмоленко.

Тимощук – рекордсмен сборной Украины по количеству матчей. В 2012 году он все три встречи провел от свистка до свистка. Ну а в 2016 году его выход в матче с Польшей стал одним из символов нашего провала.

Больше всего голов в финальной части 2: Андрей Шевченко

Скудная статистика.

Убийственная статистика: Сборная Украины не забивала в своих последних пяти матчах на Евро: против Франции и Англии в 2012 и против Германии, Северной Ирландии и Польши в 2016.

Возможно, выражение «Killer stat» и можно перевести как-то по-другому, но подобное кроме как «убийственным» не назовешь.

А вы знали? После того как в 2012 году он был капитаном сине-желтых, Шевченко был назначен ассистентом Михаила Фоменко перед Евро-2016, а сейчас он готовится к своему третьему чемпионату Европы уже в статусе главного тренера.

Украина впервые квалифицировалась на Евро напрямую. В 2012 году они принимали турнир, а в 2016 в плей-офф обыграли Словению.

Ярмоленко и Пятов – единственные участники трех Евро в статусе игроков. Но Шевченко тоже причастен ко всем троим ЧЕ в истории нашей команды. Правда, всегда в разных ролях.

Такие вот факты UEFA подыскал о сборной Украины перед Евро. Здесь есть много моментов, которые не хочется вспоминать. Было бы хорошо в этом году перекрыть их куда более удачным выступлением.