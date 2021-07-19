Президент «Атлетико» намекнул на возвращение Гризманна

Француз может вернутся в старую команду

Антуан Гризманн / фото - Marca

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал AS о потенциальном возвращении форварда Антуана Гризманна в мадридский клуб:

«В мире футбола возможно все. Никто не знает, каким будет исход этих переговоров. Возвращение Гризманна? Если это произойдет, это будет приятный сюрприз. Скоро вы узнаете некоторые новости».

Гризманн выступал за «матрасников» с 2014 по 2019 год, пока за 120 миллионов не перешел в «Барселону».

В «Атлетико» француз был настоящим лидером команды. Вместе с «индейцами» он дошел до финала Лиги Чемпионов в 2016 году, где уступил трофей мадридским соседям из «Реала». Но позже игрок привел команду к победе в Лиге Европы и в Суперкубке UEFA.

В минувшем сезоне Гризманн отыграл 51 матч за «Барселону», где отметился 20 голами и 12 результативными передачами. Также, в составе каталонского клуба он выиграл Кубок Испании.

«Блаугранас» хотя обменять француза на хавбека «Атлетико» Сауля Ньигеса, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и подписать новый контракт с Лионелем Месси.