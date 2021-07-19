Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Президент «Атлетико» намекнул на возвращение Гризманна

Француз может вернутся в старую команду
Футбол Примерa (Испания)
19:28
Президент «Атлетико» намекнул на возвращение Гризманна
Антуан Гризманн / фото - Marca

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказал AS о потенциальном возвращении форварда Антуана Гризманна в мадридский клуб:

«В мире футбола возможно все. Никто не знает, каким будет исход этих переговоров. Возвращение Гризманна? Если это произойдет, это будет приятный сюрприз. Скоро вы узнаете некоторые новости».

Гризманн выступал за «матрасников» с 2014 по 2019 год, пока за 120 миллионов не перешел в «Барселону».

В «Атлетико» француз был настоящим лидером команды. Вместе с «индейцами» он дошел до финала Лиги Чемпионов в 2016 году, где уступил трофей мадридским соседям из «Реала». Но позже игрок привел команду к победе в Лиге Европы и в Суперкубке UEFA.

В минувшем сезоне Гризманн отыграл 51 матч за «Барселону», где отметился 20 голами и 12 результативными передачами. Также, в составе каталонского клуба он выиграл Кубок Испании.

«Блаугранас» хотя обменять француза на хавбека «Атлетико» Сауля Ньигеса, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и подписать новый контракт с Лионелем Месси.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Барселона (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Барселона» расстанется с тремя игроками этим летом
«Барселона» расстанется с тремя игроками этим летом
Футбол Примерa (Испания)
17 июля 19:06
Роналдиньо расписался на груди очаровательной болельщицы
Роналдиньо расписался на груди очаровательной болельщицы
Футбол В мире
17 июля 17:22
Защитник «Атлетико пытается уговорить клуб отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Атлетико пытается уговорить клуб отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Футбол Примерa (Испания)
17 июля 11:50
«Барселона» хочет расстаться с Пьяничем, но покупателей нет
«Барселона» хочет расстаться с Пьяничем, но покупателей нет
Футбол Примерa (Испания)
17 июля 11:02
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
Футбол Примерa (Испания)
16 июля 14:35
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
Футбол Примерa (Испания)
16 июля 14:17

Новости: Футбол

Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» фаворит в матче с «Генком»
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» фаворит в матче с «Генком»
Украинская Премьер-лига
20:35
Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»
Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»
Украинская Премьер-лига
20:17
«Милан» арендовал вингера «Реала» на два года
«Милан» арендовал вингера «Реала» на два года
Примерa (Испания)
20:10
Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»
Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»
Украинская Премьер-лига
19:51
Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ
Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ
Украинская Премьер-лига
19:38
Президент «Атлетико» намекнул на возвращение Гризманна
Президент «Атлетико» намекнул на возвращение Гризманна
Примерa (Испания)
19:28
Педриньо объяснил, почему за ним закрепилось такое прозвище
Педриньо объяснил, почему за ним закрепилось такое прозвище
Украинская Премьер-лига
18:58
Маттеус: «Кроос больше не игрок международного класса»
Маттеус: «Кроос больше не игрок международного класса»
Примерa (Испания)
18:40
Гендиректор «Зари»: «Василь обещал, что подпишет с нами контракт, но потом вмешались агенты»
Гендиректор «Зари»: «Василь обещал, что подпишет с нами контракт, но потом вмешались агенты»
Украинская Премьер-лига
18:39
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости