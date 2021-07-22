Симеоне не верит в возвращение Гризманна в «Атлетико»
Президент «Атлетико»: «Не думаю, что фанаты просили Гризманну уход в «Барселону»
Сересо пока не знает о возвращении француза
22 июля 15:25
Фото: AS
Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением sport.es о возвращении в команду Антуана Гризманна.
Фанаты готовы простить Гризманну такой уход из «Атлетико» в «Барсу»?
«Нет, не думаю».
Обмен на Сауля возможен?
«Я не знаю. Мне кажется, вы обсуждаете это не с тем человеком».
Гризманн дал добро на возвращение в «Атлетико». Впрочем, переговоры между клубами приостановлены.
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