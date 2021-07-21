Симеоне не верит в возвращение Гризманна в «Атлетико»

По слухам, француз готовится к переезду в Мадрид

Антуан Гризманн / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал для Marca слухи о возвращении форварда Антуана Гризманна в мадридский клуб:

«Надеюсь, что Антуан Гризманн сможет изменить ситуацию и добиться больших успехов в «Барселоне».

Гризманн выступал в составе «матрасников» с 2014 по 2019 год, пока «Барселона» не выкупила его контракт за 120 миллионов евро.

За 257 матчей в составе «Атлетико» француз забил 133 гола и отдал 50 голевых передач.

Примечательно, что форвард до сих пор не имеет ни одного титула чемпиона Испании: оба чемпионства «индейцев» приходятся аккурат до и после его периода пребывания в клубе (2014 и 2021 года), «Барселона» переживает кризис и не может вести полноценную гонку за трофей, а «Реал Сосьедад», где игрок начинал свой путь, не является той силой в Примере, способной тягаться с грандами.

Ранее в СМИ была информация о возможном обмене игроками между «Барсой» и «Атлетико», в ходе которого хавбек Сауль Ньигес наденет «сине-гранатовую» футболку, а в обратном направлении проследует Гризманн.

Президент «матрасников» Энрике Сересо также намекнул на возможное возвращение игрока.