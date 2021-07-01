Президент «Барселоны»: «Клубы АПЛ пожалеют о своем решении»

Эхо Суперлиги до сих пор звучит из уст испанских функционеров

Жоан Лапорта / фото - FC Barcelona

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал для Diario Sport нынешнее положение проекта Суперлиги:

«Мы в тяжелой ситуации. На трансферном рынке нет денег, нужно что-то менять. Что касается позиции английских клубов, то рано или поздно они о своем решении пожалеют. Критика Тебаса? Ему следует понять, что Суперлига никак не повлияет на Примеру, «Барса» хочет побеждать в чемпионате каждый сезон».

В апреле этого года 12 топ-клубов Европы объявили о создании амбициозного проекта Суперлиги – турнира, который должен заменить современную Лигу Чемпионов. Но спустя два дня, из-за протестов фанатов, угроз от UEFA и британского правительства проект был заморожен, и из него вышли все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Но, как ранее сообщал президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес, турнир будет жить, ведь функционер считает, что футбол умирает, а этот проект сможет его спасти.

Тем не менее, у «Барселоны» помимо Суперлиги сейчас хватает проблем, ведь сегодня официально истек контракт Лионеля Месси с клубом.