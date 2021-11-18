Президент «Барселоны» не исключил возвращения Месси и Иньесты в «Барселону»

Андрес Иньеста и Лионель Месси / фото - Goal

На презентации Дани Алвеса в каталонской «Барселоне» президент «блаугранас» Жоан Лапорта оценил возможность возвращения Андреса Иньесты и Лионеля Месси. Слова функционера приводит пресс-служба клуба.

Вы говорите о двух выдающихся футболистах. Я не могу предсказать будущее, они оба продолжают играть.

Они всегда будут присутствовать с нами, но на данный момент у них есть действующие контракты с другими клубами. В жизни никогда ничего не предугадаешь».