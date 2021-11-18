Алвес: «Барселона» не хотела продлевать меня, пока не поняла, что у нее никого нет на замену»
Президент «Барселоны» не исключил возвращения Месси и Иньесты в «Барселону»
В каталонский клуб уже прибыли два легендарных экс-игрока
14:27
Андрес Иньеста и Лионель Месси / фото - Goal
На презентации Дани Алвеса в каталонской «Барселоне» президент «блаугранас» Жоан Лапорта оценил возможность возвращения Андреса Иньесты и Лионеля Месси. Слова функционера приводит пресс-служба клуба.
«Я не исключаю этого. Это случилось с Дани, который уже сказал, что возраст — это лишь число, а также приложил максимум усилий в плане финансов.
Вы говорите о двух выдающихся футболистах. Я не могу предсказать будущее, они оба продолжают играть.
Они всегда будут присутствовать с нами, но на данный момент у них есть действующие контракты с другими клубами. В жизни никогда ничего не предугадаешь».
Алвес вернулся в каталонский клуб спустя 6 лет. Также в стан «сине-гранатовых» вернулся экс-капитан Хави, но уже на пост главного тренера.
Напомним, зарплата «Барселону» Алвеса будет самой низкой в «Барселоне».