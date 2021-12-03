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Президент «Барселоны»: «Предложение играть бесплатно должно было исходить от Месси, а не от меня»
Лапорта попытался оправдаться
15:04
Месси и Лапорта / Фото: Marca
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своих ранее сказанных словах о том, что Лионель Месси мог остаться играть за каталонскую команду бесплатно. Его слова приводит Marca.
«Я хочу прояснить это. В эфире радио меня спросили: «Мог ли Месси остаться бесплатно?» Я тоже не знал, возможно ли это, но понимал, что, вероятно, да. И в тот момент я сказал: «Ну, возможно».
Но я никогда не просил Месси играть бесплатно, тут Месси прав, он лучший игрок мира. Мы знали, что он получил серьезное предложение.
В любом случае это предложение об игре бесплатно должно было исходить от него, не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и полемика возникла из-за ложного искажения».
Ранее Месси заявил, что обиделся на слова Лапорты.
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