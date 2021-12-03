Президент «Барселоны»: «Предложение играть бесплатно должно было исходить от Месси, а не от меня»

Месси и Лапорта / Фото: Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своих ранее сказанных словах о том, что Лионель Месси мог остаться играть за каталонскую команду бесплатно. Его слова приводит Marca.

Но я никогда не просил Месси играть бесплатно, тут Месси прав, он лучший игрок мира. Мы знали, что он получил серьезное предложение.

В любом случае это предложение об игре бесплатно должно было исходить от него, не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и полемика возникла из-за ложного искажения».