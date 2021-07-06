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Президент «Барселоны» рассказал о переговорах с Месси

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Футбол Примерa (Испания)
17:31
Президент «Барселоны» рассказал о переговорах с Месси
Лионель Месси / фото - Eurosport

1 июля официально истек контракт Лионеля Месси с «Барселоной», и игрок впервые в своей карьере стал свободным агентом.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассказал Marca, как проходят переговоры с легендарным футболистом по поводу нового контракта:

«Переговоры с Месси проходят хорошо».

Но главная проблема каталонцев – это вопрос зарплаты игрока. Ведь мало того, что у клуба есть внушительные финансовые проблемы, которые им оставил бывший президент Хосеп Бартомеу так еще руководству нужно урегулировать вопрос с потолком зарплат, прописанным испанской Примерой.

В команду пришли три новых высокооплачиваемых игрока – Мемфис Депай, Серхио Агуэро и Эрик Гарсия, которые раздули и так огромную плвтежную ведомость клуба. К тому же, новый контракт Месси подразумевает астрономическую зарплату. Лапорта придумал специальную схему урегулирования вопроса зарплат в клубе, но президент Примеры Хавьер Тебас категорически против этих махинаций.

За ситуацией вокруг форварда активно следят ПСЖ и «Манчестер Сити», которые готовы предложить Месси выгодные контракты.

Сам игрок пока что находится в расположении сборной Аргентины на Копа Америка, где уже сегодня сразится с Колумбией за место в финале, в котором своего соперника уже ждет сборная Бразилии.

Напомним, Месси обошел Криштиану Роналду по голам со штрафных за всю карьеру.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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