Президент «Барселоны» рассказал о переговорах с Месси

Главная трансферная сага этого лета в самом разгаре

Лионель Месси / фото - Eurosport

1 июля официально истек контракт Лионеля Месси с «Барселоной», и игрок впервые в своей карьере стал свободным агентом.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассказал Marca, как проходят переговоры с легендарным футболистом по поводу нового контракта:

«Переговоры с Месси проходят хорошо».

Но главная проблема каталонцев – это вопрос зарплаты игрока. Ведь мало того, что у клуба есть внушительные финансовые проблемы, которые им оставил бывший президент Хосеп Бартомеу так еще руководству нужно урегулировать вопрос с потолком зарплат, прописанным испанской Примерой.

В команду пришли три новых высокооплачиваемых игрока – Мемфис Депай, Серхио Агуэро и Эрик Гарсия, которые раздули и так огромную плвтежную ведомость клуба. К тому же, новый контракт Месси подразумевает астрономическую зарплату. Лапорта придумал специальную схему урегулирования вопроса зарплат в клубе, но президент Примеры Хавьер Тебас категорически против этих махинаций.

За ситуацией вокруг форварда активно следят ПСЖ и «Манчестер Сити», которые готовы предложить Месси выгодные контракты.

Сам игрок пока что находится в расположении сборной Аргентины на Копа Америка, где уже сегодня сразится с Колумбией за место в финале, в котором своего соперника уже ждет сборная Бразилии.

Напомним, Месси обошел Криштиану Роналду по голам со штрафных за всю карьеру.