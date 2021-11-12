Президент «Баварии»: «Нам нужно распустить клуб, чтобы Бундеслига стала интересной?»

Мюнхенский клуб доминирует в немецком чемпионате

Ули Хенесс / фото - FC Bayern

Почетный президент «Баварии» Уле Хенесс прокомментировал для 11Leben жалобы на то, что мюнхенский клуб не оставляет конкурентам шансов за борьбу в Бундеслиге:

«Мы должны распустить команду, чтобы Бундеслига снова стала интересной? Или в будущем мы должны играть вдесятером? Я уже устал от этих обсуждений».

О финансовом преимуществе «Баварии» над другими клубами Бундеслиги

«Мы ничего не можем поделать с тем, что для компании Deutsche Telekom мы важнее, чем дортмундская «Боруссия». Мы много трудились ради этого. Это не наследство из Америки и не джекпот в лотерее».

Фразой про наследство из Америки функционер подстегнул «Лейпциг», который в начале десятых был выкуплен компанией «Ред Булл».

Немецкие фанаты с презрением относятся к проекту «быков», так как в Германии принято, что клуб должен принадлежать болельщикам по системе 50+1 (правило в Бундеслиге, по которому контрольный пакет акций находится в руках фанатов, которые принимают ключевые решения).

«Бавария» выигрывала немецкий чемпионат на протяжении последних девяти сезонов. В последний раз «салатницу» забирали не мюнхенцы еще в 2012-м, когда титул выиграла «Боруссия Дортмунд».

Ранее Хенесс также жестко раскритиковал ПСЖ и «Манчестер Сити».