Президент «Десны»: «Думаем о зоне еврокубков, но громких заявлений не будет»

В клубе нет долгов по зарплате

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Президент «Десны» Владимир Левин рассказал об амбициях команды и целях на сезон.

Какие задачи стоят на новый сезон в чемпионате и кубке?

«В Кубке Украины мы ни разу не проходили дальше стадии ¼ финала, так что мечтаем превзойти это достижение. А в чемпионате, конечно, думаем о зоне еврокубков, но громких заявлений не будет – в прошлом сезоне всем объявили, что будем бороться за бронзу, а закончили на шестом месте. Потому, как ни банально, задача – в каждом матче бороться за победу».

Насколько правдива информация о финансовых проблемах клуба и задолженности перед футболистами?

«Данная информация не соответствует действительности. Игроки получают заработную плату согласно нашему графику».

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о дальнейшем существовании клуба? Есть ли этому угрозы и откуда?

«Я бы даже такой вопрос не ставил. «Десна» – это гордость черниговского края, наш клуб прошел непростой путь в элиту украинского футбола и, конечно, на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Впереди только новые победы, и уверен, мы привезем в Чернигов еврокубки».

«Десна» идет лидером УПЛ после 4-х туров.