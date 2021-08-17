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Президент «Десны»: «Надеемся, что совместными усилиями мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина»

Левин также упрекнул власти региона за недостаточную заинтересованность в развитии футбола
Футбол Украинская Премьер-лига
21:04
Президент «Десны»: «Надеемся, что совместными усилиями мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина»
Владимир Левин / Фото: Десна

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин высказался об удачном старте команды и о сложной ситуации с инфраструктурой клуба.

«Во-первых, мы, конечно, рады такому старту – четыре победы подряд добавляют уверенности в своих силах. Значит, мы идем правильным путем.

Что касается бурных событий лета, то бурными они были больше в СМИ, а мы планомерно готовились к старту нового сезона. И как показывает результат, неплохо готовились.

Если бы были проблемы с аттестационным комитетом, то мы бы не смогли начать сезон. Мы исправили замечания и предоставили необходимую информацию комитету, соответственно, и получили аттестат на участие в сезоне 2021/22.

Что касается взаимопонимания с городом, то да, диалог есть. Но, конечно, хотелось бы, чтобы руководство региона было более заинтересовано в развитии профессионального футбола на Черниговщине.

И все же надеемся, что совместными усилиями нашего клуба, города и министерства спорта мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина».

Напомним, ранее Левин заявил, что в новом сезоне в клубе думают о зоне еврокубков.

Источник: fanday.net Карен Агабекян
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Владимир Левин Десна

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