Президент «Десны»: «Надеемся, что совместными усилиями мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина»

Владимир Левин / Фото: Десна

Президент черниговской «Десны» Владимир Левин высказался об удачном старте команды и о сложной ситуации с инфраструктурой клуба.



Что касается бурных событий лета, то бурными они были больше в СМИ, а мы планомерно готовились к старту нового сезона. И как показывает результат, неплохо готовились.

Если бы были проблемы с аттестационным комитетом, то мы бы не смогли начать сезон. Мы исправили замечания и предоставили необходимую информацию комитету, соответственно, и получили аттестат на участие в сезоне 2021/22.

Что касается взаимопонимания с городом, то да, диалог есть. Но, конечно, хотелось бы, чтобы руководство региона было более заинтересовано в развитии профессионального футбола на Черниговщине.

И все же надеемся, что совместными усилиями нашего клуба, города и министерства спорта мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина».