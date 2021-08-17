Президент «Десны»: «Надеемся, что совместными усилиями мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина»
Президент черниговской «Десны» Владимир Левин высказался об удачном старте команды и о сложной ситуации с инфраструктурой клуба.
«Во-первых, мы, конечно, рады такому старту – четыре победы подряд добавляют уверенности в своих силах. Значит, мы идем правильным путем.
Что касается бурных событий лета, то бурными они были больше в СМИ, а мы планомерно готовились к старту нового сезона. И как показывает результат, неплохо готовились.
Если бы были проблемы с аттестационным комитетом, то мы бы не смогли начать сезон. Мы исправили замечания и предоставили необходимую информацию комитету, соответственно, и получили аттестат на участие в сезоне 2021/22.
Что касается взаимопонимания с городом, то да, диалог есть. Но, конечно, хотелось бы, чтобы руководство региона было более заинтересовано в развитии профессионального футбола на Черниговщине.
И все же надеемся, что совместными усилиями нашего клуба, города и министерства спорта мы начнем реконструкцию стадиона имени Гагарина».
Напомним, ранее Левин заявил, что в новом сезоне в клубе думают о зоне еврокубков.
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