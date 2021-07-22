Президент «Днепра-1» назвал главную задачу команды на сезон

Береза заявил, что клуб должен выйти в еврокубки

Юрий Береза / Фото: Twitter

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза назвал цели клуба на сезон. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Задача на сезон – команда играет в еврокубках. Это даже не обсуждается. Любой другой результат будет неуспехом.

Журналисты спрашивают о первом месте. Я не откажусь от первого места. Но я реалист. Задача-минимум – участие в еврокубках. Задача-максимум – любая команда, которая участвует в высшей лиге, конечно, победа в лиге и победа в Кубке. Сегодня наш потенциал достаточно мощный».

«Шахтер» – снова гегемон, падение «Десны» и «Александрии». Прогноз итоговой турнирной таблицы УПЛ 2021/22.