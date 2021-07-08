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Президент FFF сообщил, что Дешам продолжит тренировать сборную Франции

«Ле бле» сенсационно вылетели от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
20:00
Президент FFF сообщил, что Дешам продолжит тренировать сборную Франции
Дидье Дешам / Фото - AFP

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит работать с командой минимум до окончания чемпионата мира-2022. Об этом сообщил президент местной федерации футбола Ноэль Ле Грет. Слова функционера приводит L'Equipe.

У нас была встреча с Дешамом, мы поговорили. Разговор был долгий, но решили мы все за три минуты.

Дидье будет руководить командой на чемпионате мира-2022. Нельзя из-за одной неудачи выбрасывать всю работу в мусор.

Напомним, сборная Франции вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Дидье Дешам сборная Франции (футбол)

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