Президент FFF сообщил, что Дешам продолжит тренировать сборную Франции

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Дидье Дешам / Фото - AFP
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит работать с командой минимум до окончания чемпионата мира-2022. Об этом сообщил президент местной федерации футбола Ноэль Ле Грет. Слова функционера приводит L'Equipe.
У нас была встреча с Дешамом, мы поговорили. Разговор был долгий, но решили мы все за три минуты.
Дидье будет руководить командой на чемпионате мира-2022. Нельзя из-за одной неудачи выбрасывать всю работу в мусор.
Напомним, сборная Франции вылетела от Швейцарии на стадии 1/8 финала Евро-2020.
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