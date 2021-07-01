Президент FIFA: «Моя мечта – 50 сборных на чемпионате мира»

Инфантино высказался по этому поводу

Джанни Инфантино / Фото: FIFA

Президент FIFA Джанни Инфантино высказался о возможной реформе чемпионата мира. Его слова приводит ВВС.

– Каков ваш прогноз о клубном чемпионате мира на 24 команды, который был отложен?

– Когда мы говорим об этом проекте, важно упомянуть о глобальном международном календаре.

Мы хотим более здорового футбола, в котором будет меньше дискриминации и больше конкуренции. Чтобы добиться этого, мы должны смотреть на весь календарь, а не только на клубный чемпионат мира.

Международный календарь составлен до 2024 года. После этого пустота, будем составлять все заново.

Моя мечта, наша идея, философия – чтобы было 50 клубов со всех континентов, претендующих на победу на клубном чемпионате мира, и 50 сборных, претендующих на победу чемпионате мира



Напомним, следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022-м году с 21-го ноября по 18-е декабря.

Ранее Инфантино обвиняли в причастности к созданию Суперлиги.