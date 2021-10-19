Экс-президент FIFA предположил, что Катар мог дать взятку ради проведения ЧМ-2022
Президент FIFA назвал аргумент в пользу проведения ЧМ каждые два года
Идея активно обсуждается футбольными функционерами
Джанни Инфантино / фото - Eurosport
Президент FIFA Джанни Инфантино прокомментировал для ESPN возможное проведение чемпионатов мира каждые два года:
«Мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года, оцениваем, скажется ли это положительно на футболе. У нас есть предложения, по которым мы проводим внутренние консультации. Кто-то за, а кто-то против.
Плюсы варианта с проведением ЧМ каждые два года представляются мне очевидными. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211.
Идут разговоры о проведении ЧМ в пяти странах за раз, и если мы предполагаем, что раз в год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран».
Тем не менее, в UEFA выступают против этой идеи и готовы пойти против FIFA.
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