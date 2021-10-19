Президент FIFA назвал аргумент в пользу проведения ЧМ каждые два года

Джанни Инфантино / фото - Eurosport

Президент FIFA Джанни Инфантино прокомментировал для ESPN возможное проведение чемпионатов мира каждые два года:

Плюсы варианта с проведением ЧМ каждые два года представляются мне очевидными. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211.

Идут разговоры о проведении ЧМ в пяти странах за раз, и если мы предполагаем, что раз в год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран».