Президент FIFA: «Слишком много бессмысленных матчей сборных»

Во времена пандемии футболистам непросто так часто покидать расположение клубов

Джанни Инфантино / фото - beIN SPORTS

Президент FIFA Джанни Инфантино прокомментировал для Sky Sports частые перерывы в клубном сезоне на матчи национальных сборных:

«Ситуация со статус-кво в календаре сборных показывает, что мы достигли определенных пределов. Положение дел с вызовом игроков в сборные, которая усугубляется вирусом, показывает, как сложно футболистам ездить из страны в страну, с континента на континент. Они начинают сезон в Европе, потому едут и играют за сборную, возвращаются в клуб, играют там несколько матчей – и опять в сборную, на другой континент, в другой часовой пояс. Это вредно и для здоровья футболистов, и для турниров. Слишком много бессмысленных матчей. Нам нужно подумать, что еще можно сделать. У нас должна быть простая и понятная система, которую все понимают».

Многие клубы жалуются на неудобный календарь, который и без матчей национальных команд заставляет клубы иногда даже проводить по два матча на неделе.

Ситуацию усложняют нюансы при пересечении игроками границ, ведь законодательство некоторых стран обязывает приезжих отбывать карантин. Клубы АПЛ по этой причине отказались отпускать латиноамериканских футболистов играть за сборные своих стран.

Также ситуация с международной паузой вызвала возмущение в Испании. Ведь руководство Примеры решило пойти на уступки нескольким командам, перенеся их матчи на неопределенный срок, в то время как другие клубы не получили от лиги поблажек.

Напомним, в матче квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной произошел скандальный инцидент. Полиция остановила игру на 4 минуте, чтобы задержать четырех аргентинских футболистов.