Президент «Ингульца»: «Это, наверное, первый состав, где нет балласта»

Команда достаточно сбалансирована

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Президент «Ингульца» Александр Поворознюк оценил состав команды на предстоящий сезон УПЛ и обратился к игрокам:

«Если будете играть так, как на сборах... Не надо просто напрягаться, не надо быть скованными. Играйте расслабленными – и будет все хорошо. На сборах результат не давил – там вы играли просто... Играйте в свое удовольствие – и результат придет. Очень рад усилением. Честно скажу, наверное, это первый состав, где не вижу балласта. Поэтому бейтесь за место в составе, доказывайте. Наше великое будущее нас ожидает».

Свой первый матч в украинской Премьер лиге сезона-21/22 «Ингулец» проведет против донецкого «Шахтера» уже в эту субботу, в 19:30.

Напомним, ранее «Ингулец» подписал воспитанника «горняков» и основного вратаря «Мариуполя» Евгения Гальчука.