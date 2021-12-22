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Президент «Ингульца»: «На стадии переговоров с Суркисом. Весной увидите другую игру»

Поворознюк пообещал серьезные перестановки в составе команды во время зимней паузы
Футбол Украинская Премьер-лига
18:58
Президент «Ингульца»: «На стадии переговоров с Суркисом. Весной увидите другую игру»
Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал в эфире Футбол NEWS о грядущем усилении команды и переговорах с владельцем «Динамо» Игорем Суркисом.

Думаю, что Лавриненко сделает правильные выводы. Мы усилимся, «Ингулец» будет другим. Весной вы увидите совершенно другую игру, я сделаю все для этого. Задача Лавриненко – найти качественное усиление, чтобы мы играли в футбол.

С Игорем Михайловичем мы на стадии переговоров по нескольким игрокам. Не буду называть фамилии, но речь идет не об аренде. «Ингулец» никогда не будет фарм-клубом, могу заверить в этом всех наших болельщиков. Переговоры ведутся о том, чтобы выкупить контракты и они стали нашими полноценными игроками.

Ранее Поворознюк опровергнул интерес к нападающему киевлян Владиславу Кулачу.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ингулец Александр Поворознюк Игорь Суркис

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