Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ не интересен. Поворознюк рассказал, кого из «Динамо» в «Ингульце» точно не будет
Президент «Ингульца»: «На стадии переговоров с Суркисом. Весной увидите другую игру»
Поворознюк пообещал серьезные перестановки в составе команды во время зимней паузы
Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал в эфире Футбол NEWS о грядущем усилении команды и переговорах с владельцем «Динамо» Игорем Суркисом.
Думаю, что Лавриненко сделает правильные выводы. Мы усилимся, «Ингулец» будет другим. Весной вы увидите совершенно другую игру, я сделаю все для этого. Задача Лавриненко – найти качественное усиление, чтобы мы играли в футбол.
С Игорем Михайловичем мы на стадии переговоров по нескольким игрокам. Не буду называть фамилии, но речь идет не об аренде. «Ингулец» никогда не будет фарм-клубом, могу заверить в этом всех наших болельщиков. Переговоры ведутся о том, чтобы выкупить контракты и они стали нашими полноценными игроками.
Ранее Поворознюк опровергнул интерес к нападающему киевлян Владиславу Кулачу.
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