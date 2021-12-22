Президент «Ингульца»: «На стадии переговоров с Суркисом. Весной увидите другую игру»

Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал в эфире Футбол NEWS о грядущем усилении команды и переговорах с владельцем «Динамо» Игорем Суркисом.

С Игорем Михайловичем мы на стадии переговоров по нескольким игрокам. Не буду называть фамилии, но речь идет не об аренде. «Ингулец» никогда не будет фарм-клубом, могу заверить в этом всех наших болельщиков. Переговоры ведутся о том, чтобы выкупить контракты и они стали нашими полноценными игроками.