Президент «Ингульца» поставил известному агенту ультиматум по поводу своих игроков

Александр Поворознюк / Фото - ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился в эфире YouTube-канала «ПРЯМА ЧЕРВОНА» мнением о футбольных агентах.

Но когда я встретился с ним, мнение у меня поменялось кардинально. Человек дает футболиста в клуб и десять раз за вечер может позвонить, чтобы спросить о нем. А другие – дай футболисту минимально (10 – 20), главное, мне дай, я ему скажу и он будет у тебя играть.

У меня сейчас 9 человек в команде, которые клиенты Шаблия. У меня состоялся с ним серьезный разговор. Я ему сказал: «Или ты заставишь этих дармоедов согласиться на плавающие зарплаты, или завтра я разорву с ними контракты». Лучше я одной обоймой доиграю до зимы, а потом буду усиливаться, но держать я их не буду.

Конечно, можно изменять условия посреди сезона. Хоть каждый день дополнительные условия прописывать. Форс-мажор? Да какой форс-мажор… Два дурака на базаре – один продает, второй покупает. Вот и все.

А профсоюз – это понты для приезжих. Профсоюз в любом коллективе – это дармоеды, которые просто зарабатывают на этом бабки.

Я просто в каждом предприятии сталкивался с профсоюзом. В 2000-х с зарплаты каждого рабочего отчисляли рубль и 50 копеек на профсоюз, но я не понимал, что он делал.