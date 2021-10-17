Поворознюк: «Теперь в «Ингульце» те, кто сидит на скамейке, будут получать в два раза меньше основных игроков»
Президент «Ингульца»: «У Зинченко больше понтов, чем игры»
Александр Поворознюк высказался о положении дел в сборной
17 октября 09:47
Александр Поворознюк / фото - Instagram функционера
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о текущем составе сборной Украины. В эфире программы «Пряма Червона» функционер прошелся по всем украинским звездам футбола, заявив, что многие не дотягивают до уровня национальной команды.
«Ярмоленко – как птица Феникс, он воскрес. Вы видели, что он вытворяет? А Малиновский, у него левая нога – просто бомба. Зинченко – это не потеря для сборной. В какое он одно касание играет? Разгонять нужно, пасы отдавать, а не пижонить. В нем больше понтов, чем игры.
При Петракове мы еще не увидели оптимальный состав. Когда Шевченко не взял Буяльского – никто трагедии не делал. Когда Петраков не взял Малиновского – все, кошмар. Он тренер, это его решение. Меня обвиняли, что я сам ставлю футболистов. Позвоните Лавриненко и спросите его».
Напомним, Босния и Герцеговина стала 71-м соперником в истории сборной Украины.