Президент «Ингульца»: «У Зинченко больше понтов, чем игры»

Александр Поворознюк / фото - Instagram функционера

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о текущем составе сборной Украины. В эфире программы «Пряма Червона» функционер прошелся по всем украинским звездам футбола, заявив, что многие не дотягивают до уровня национальной команды.

При Петракове мы еще не увидели оптимальный состав. Когда Шевченко не взял Буяльского – никто трагедии не делал. Когда Петраков не взял Малиновского – все, кошмар. Он тренер, это его решение. Меня обвиняли, что я сам ставлю футболистов. Позвоните Лавриненко и спросите его».