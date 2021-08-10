«Барселона» сделала последнее предложение Месси
Президент Ла Лиги – о «Барселоне»: «Остаться без Месси и без 270 млн евро – великолепный план»
Хавьер Тебас раскритиковал руководство «блаугранас»
22:07
Хавьер Тебас / Фото - thetimes.co.ukПрезидент Ла Лиги Хавьер Тебас в Twitter прокомментировал уход звездного арuентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
Глава лиги высказался по поводу слов экс-работника каталонского клуба Жауме Льописа, сообщившего, что генеральный директор «блаугранас» Ферран Ревертер угрожал президенту Жоану Лапорте подать в отставку, если клуб одобрит сделку Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC. Также было заявлено, что президент «Реала» Флорентино Перес убеждал Лапорту пожертвовать Месси и выступить против CVC.
«Ситуация проясняется. Кто главный в «Барселоне»? Остаться без Месси и без 270 миллионов евро – великолепный план...».
Напомним, Месси уже прибыл в Париж, чтобы стать игроком местного ПСЖ. Пресс-конференцию, где игрок появится перед публикой, назначили на завтра, на 12:00.
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