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Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»

Тренер возглавит «Интер»
Футбол Серия А (Италия)
07:15
Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»
Фото: tuttomercatoweb

Президент «Лацио» Клаудио Лотито подтвердил Calciomercato, что тренер команды Симоне Индзаги возглавит «Интер».

«Я был разочарован. Он изменил мнение за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось связаться с секретарем и тоже подписать документ. Но он решил этого не делать. Он сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил решение.

Мы провели вместе семь часов, мы договорились, мы пожали руки. Но на следующее утро он позвонил, мы встретились. Он сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой.

Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с этим человеком? Разумеется, если бы я услышал это вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью».

«Интер» должен объявить о назначении нового тренера в ближайшее время.

Андрей Усмонов
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Теги

Лацио Симоне Индзаги Интер

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