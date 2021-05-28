В «Лацио» подтвердили уход Индзаги
Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»
Тренер возглавит «Интер»
07:15
Фото: tuttomercatoweb
Президент «Лацио» Клаудио Лотито подтвердил Calciomercato, что тренер команды Симоне Индзаги возглавит «Интер».
«Я был разочарован. Он изменил мнение за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось связаться с секретарем и тоже подписать документ. Но он решил этого не делать. Он сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил решение.
Мы провели вместе семь часов, мы договорились, мы пожали руки. Но на следующее утро он позвонил, мы встретились. Он сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой.
Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с этим человеком? Разумеется, если бы я услышал это вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью».
«Интер» должен объявить о назначении нового тренера в ближайшее время.
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