Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»

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Президент «Лацио» Клаудио Лотито подтвердил Calciomercato, что тренер команды Симоне Индзаги возглавит «Интер».

Мы провели вместе семь часов, мы договорились, мы пожали руки. Но на следующее утро он позвонил, мы встретились. Он сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой.

Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с этим человеком? Разумеется, если бы я услышал это вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью».