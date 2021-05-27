«Интер» пытается дожать Индзаги. Итальянец до сих пор не определился со своим будущем
Симоне Индзаги договорился с «Интером». Сделка будет заключена в ближайшее время
Итальянец будет получать в два раза больше, чем в «Лацио»
21:27
Симоне Индзаги / Фото - sport.meteoweek.comГлавный тренер «Лацио» Симоне Индзаги станет новым наставником «Интера». Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны уже договорились о сотрудничестве, контракт должен быть подписан в ближайшие часы. У руля «Интера» Индзаги сменит Антонио Конте, который накануне покинул клуб по обоюдному согласию.
Итальянские СМИ сообщают, что «Интер» удвоит зарплату Индзаги, которую тот получает в «Лацио». В миланском клубе Симоне будут платить 4 млн евро в год, еще 1 млн евро специалист получит в качестве бонуса за подписание.
Отметим, что соглашение Индзаги с «Лацио» заканчивается в июне 2021 года.
Ранее сообщалось, что 45-летний итальянец договорился о новом контракте с «Лацио».
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