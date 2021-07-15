Президент «Львова»: «У нас идет переговорный процесс с «Ареной-Львов»

Богдан Копытко / Фото: УАФ

Президент «Львова» Богдан Копытко сообщил, что команда пока не знает, где будет проводить домашние матчи УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Мы поддерживаем позицию депутатов областного и городского советов о возвращении стадиону «Украина» 3-й категории, которая необходима для проведения матчей уровня УПЛ. Уверены, что сыграем еще не один матч на легендарной арене.

Все это сложно, ведь в первую очередь страдают игроки и болельщики, которые представляют клуб на футбольном поле и непосредственно на трибунах.

Однако, несмотря на это, большой футбол во Львове должен быть, и он будет. У нас идет переговорный процесс с руководством «Арены Львов». Я надеюсь, что уже в ближайшей перспективе нам удастся достичь соглашения, которое устроит обе стороны».