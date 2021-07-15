Президент «Львова»: «У нас идет переговорный процесс с «Ареной-Львов»
Президент «Львова» Богдан Копытко сообщил, что команда пока не знает, где будет проводить домашние матчи УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.
«Как для клуба, так и лично для меня понижение стадиона «Украина» в классе стало неожиданностью, ведь команда планировала проводить свои домашние матчи именно на этой арене, которая является знаковой не только для львовского, но и для всего украинского футбола в целом.
Мы поддерживаем позицию депутатов областного и городского советов о возвращении стадиону «Украина» 3-й категории, которая необходима для проведения матчей уровня УПЛ. Уверены, что сыграем еще не один матч на легендарной арене.
Все это сложно, ведь в первую очередь страдают игроки и болельщики, которые представляют клуб на футбольном поле и непосредственно на трибунах.
Однако, несмотря на это, большой футбол во Львове должен быть, и он будет. У нас идет переговорный процесс с руководством «Арены Львов». Я надеюсь, что уже в ближайшей перспективе нам удастся достичь соглашения, которое устроит обе стороны».
Ранее сообщалось, что ФК «Львов» уже достиг договоренности с «Ареной-Львов».
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