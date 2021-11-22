«Минай» упустил победу над «Ингульцом», несмотря на гол Селезнева
Президент «Миная» заверил игроков, что продолжит финансировать клуб
При этом, в клубе подтвердили слухи о задержках по зарплате
22 ноября 16:37
Валерий Пересоляк / Фото: Минай
Главный тренер «Миная» Игорь Леонов
прокомментировал Великому футболу слухи о том, что президент клуба Валерий Пересоляк отказался от финансирования клуба.
«Все нормально. Бывает, что у ребят задержки. Он зашел в раздевалку после матча и сказал: «Ребята, не волнуйтесь, не смотрите, не слушайте, что пишут». Это все фейк. Наверное, кто-то подливает специально, чтобы сбить с толку».
Напомним, ранее сообщалось, что в «Минае» существует задолженность по зарплате.
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