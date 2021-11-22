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Президент «Миная» заверил игроков, что продолжит финансировать клуб

При этом, в клубе подтвердили слухи о задержках по зарплате

Футбол Украинская Премьер-лига
22 ноября 16:37
Президент «Миная» заверил игроков, что продолжит финансировать клуб
Валерий Пересоляк / Фото: Минай

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов прокомментировал Великому футболу слухи о том, что президент клуба Валерий Пересоляк отказался от финансирования клуба.

«Все нормально. Бывает, что у ребят задержки. Он зашел в раздевалку после матча и сказал: «Ребята, не волнуйтесь, не смотрите, не слушайте, что пишут». Это все фейк. Наверное, кто-то подливает специально, чтобы сбить с толку».

Напомним, ранее сообщалось, что в «Минае» существует задолженность по зарплате.

Карен Агабекян
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Минай Игорь Леонов Валерий Пересоляк

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