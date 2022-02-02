С «Черноморцем» тренируются два экс-игрока «Десны» и бывший голкипер «Олимпика»
Президент ПФЛ: «Официальных бумаг о роспуске «Олимпика» не получали»
Каденко – о возможном снятии донецкой команды с чемпионата
02 февраля 15:41
Александр Каденко / Фото - ПФЛ
Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал возможное снятие «Олимпика» с Первой лиги.
Из клуба к нам никто не обращался, официальных бумаг мы не получали. Будем связываться с руководителями «Олимпика», выяснять причины. Перед стартом меня клятвенно уверяли, что донецкий клуб сезон точно доиграет...
Сообщалось, что у руководства «Олимпика» нет денег на финансирование клуба.
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