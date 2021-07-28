Президент ПФЛ: «Вели переговоры с «Альянсом». Просили не спешить с решением»

Каденко рассказал, как будут проводиться соревнования в Первой лиге после снятия клуба с чемпионата

Александр Каденко / Фото - euro.com.ua

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию со снятием «Альянса» с Первой лиги. Функционер рассказал, как будет проводиться чемпионат в дальнейшем.

В последние дни мы вели переговоры с руководством «Альянса», убеждали не принимать скоропалительных решений, однако нас так и не услышали. По имеющейся информации ФК «Альянс» прекращает финансирование всех команд, находящихся в его структуре. После отказа «Альянса» от участия в чемпионате Украины в Первой лиге, в нем продолжит борьбу 15 команд. Заменить «Альянс» представителем Второй лиги не было возможности, поскольку турнир в этом дивизионе уже стартовал.

Напомним, «Альянс» в стартовом туре Первой лиги уступил «Металлисту» (0:2). Ключевыми стали, по мнению руководства клуба, спорные решения арбитра. Президент экс-представителя второго по силе дивизиона Сергей Демченко объяснил решение расформировать команду после данного поединка.