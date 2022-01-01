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Президент Примеры: «Переход Холанда в «Барселону» невозможен, вы же видите, какое состояние у каталонского клуба»

У «сине-гранатовых» финансовые проблемы
Футбол Примерa (Испания)
01 января 20:17
Президент Примеры: «Переход Холанда в «Барселону» невозможен, вы же видите, какое состояние у каталонского клуба»
Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

Президент Примеры Хавьер Тебас не верит, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может оказаться в «Барселоне». Его слова приводит Diario Sport.

«Я не думаю, что Холанд перейдет туда следующим летом, ведь финансовое состояние «Барсы» известно всем. И Ла Лига проводит публичный экономический контроль.

Слишком много обстоятельств должно совпасть, чтобы «Барсе» удалось подписать Холанда.

Холанд в руках у Райолы. А Райола не продает сладости, он организует дорогие сделки. Если вы спросите меня, вижу ли я какой-то вариант для «Барсы», то я отвечу, что нет.

Переход Холанда в «Барсу» невозможен, так как клуб не вписывается под потолок зарплат».


Ранее главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном переезде Холанда в Испанию.

Петр Приходько
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Теги

Эрлинг Холанд Барселона (футбол)

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