Президент Примеры: «Переход Холанда в «Барселону» невозможен, вы же видите, какое состояние у каталонского клуба»

Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

Президент Примеры Хавьер Тебас не верит, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может оказаться в «Барселоне». Его слова приводит Diario Sport.

Слишком много обстоятельств должно совпасть, чтобы «Барсе» удалось подписать Холанда.

Холанд в руках у Райолы. А Райола не продает сладости, он организует дорогие сделки. Если вы спросите меня, вижу ли я какой-то вариант для «Барсы», то я отвечу, что нет.

Переход Холанда в «Барсу» невозможен, так как клуб не вписывается под потолок зарплат».